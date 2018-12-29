Украина поставила беспрецедентный рекорд под долгам населения

29.12.2018, Киев, Ольга Козаченко

На Украине продолжают расти долги населения за жилищно-коммунальные услуги.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает киевский экономист Виктор Скаршевский.

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“Долг населения за жилищно-коммунальные услуги только лишь за ноябрь 2018 увеличился на 7,8 млрд грн. В том числе:

– за подорожавший с 1 ноября 2018 природный газ, долг увеличился на 4,1 млрд грн.,

– за отопление и горячую воду (которые подорожают с января 2019) – на 3,4 млрд грн.”, – отмечает эксперт.

Он указывает, что в ноябре 2018 года украинские граждане оплатили менее половины (46%) предоставленных жилищно-коммунальных услуг.

“В ноябре 2017 года процент оплат также был не ахти, 71%, но в ноябре 2018 случился мощнейший провал. Таким образом, установлен рекорд за всю историю независимости – украинские граждане, по состоянию на начало декабря, накопили долг в сумме 47,7 млрд грн. Всего, с начала 2018 года долг за жилищно-коммунальные услуги увеличился в 1,5 раза. При этом сумма субсидий на 2019 год осталась на уровне 2018 – 55 млрд грн.

У украинских граждан нечем платить за подорожавшие и продолжающие дорожать жилищно-коммунальные услуги, зато правительство, благодаря повышению тарифов смогло в декабре 2018 году получить кредиты от МВФ, ЕС и Мирового банка на сумму $2,4 млрд. Мягко говоря, очень странная экономическая политика”, – резюмирует Скаршевский.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, еще в прошлом году украинские эксперты предупреждали, что погасить коммунальные долги уже невозможно.

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