Украина «постмайдана» балансирует на трёх расплывающихся китах – Лукаш
Мифы о майдане, Крыме и Донбассе заменили украинскому обществу права человека, экономику и безопасность.
Об этом Youtube-каналу «Politeka» рассказала украинский юрист Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Украина постмайдана держится на трех китах, – рассказала юрист. – И эти киты не права человека, экономика, безопасность. Это киты – миф о майдане, миф о Крыме, миф о Донбассе. Если начать отправлять китов в честное далекое плавание, пострадают многие».
По словам Лукаш, вместе с коллегой Андреем Портновым и группой юристов они готовят расследование, связанное с вопросом Крыма, «не отрицая факта аннексии».
«А вот что было до этого, граждане Украины как-то не помнят, – заметила юрист. – А многие и не знают. А там была масса интересного. Крым сдавали. Сознательно. И существует ряд лиц на Украине, которых можно и нужно привлекать к уголовной ответственности за должностные и иные преступления».
Ранее участники круглого стола в Киеве заявили о том, что нужно ввести уголовную ответственность за одно упоминание того, что Крыму нужна украинская вода.
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