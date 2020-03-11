11.03.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Донбасс, Крым, Общество, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Украина «постмайдана» балансирует на трёх расплывающихся китах – Лукаш

Мифы о майдане, Крыме и Донбассе заменили украинскому обществу права человека, экономику и безопасность.

Об этом Youtube-каналу «Politeka» рассказала украинский юрист Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Украина постмайдана держится на трех китах, – рассказала юрист. – И эти киты не права человека, экономика, безопасность. Это киты – миф о майдане, миф о Крыме, миф о Донбассе. Если начать отправлять китов в честное далекое плавание, пострадают многие».

По словам Лукаш, вместе с коллегой Андреем Портновым и группой юристов они готовят расследование, связанное с вопросом Крыма, «не отрицая факта аннексии».

«А вот что было до этого, граждане Украины как-то не помнят, – заметила юрист. – А многие и не знают. А там была масса интересного. Крым сдавали. Сознательно. И существует ряд лиц на Украине, которых можно и нужно привлекать к уголовной ответственности за должностные и иные преступления».

Ранее участники круглого стола в Киеве заявили о том, что нужно ввести уголовную ответственность за одно упоминание того, что Крыму нужна украинская вода.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  
    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть