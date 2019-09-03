Украина потеряет территории, площадью больше Крыма

03.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Продажа украинских черноземов, анонсированная командой Владимира Зеленского, обернется тем, что вслед за Крымом страна потеряет еще территории.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил украинский композитор и политический комментатор Владимир Быстряков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Быстрякова, если в случае с Крымом украинцы могут свободно попасть на свою бывшую территорию, то, отдав землю в частные руки, ступить на нее уже будет невозможно.

«Вот мы все возмущаемся: «Отдали Крым, отдали Крым». А то, что сейчас могут отдать больше, чем Крым этой земли, мы как-то тихо все!

Но, если в Крым можно съездить до Новоалексеевки, а там дальше на перекладных, то здесь, если купят землю, поставят колышки, и вы за них уже не зайдете, это уже не будет Украиной.

Это как в Германии и Японии, там отдана земля американцам – и до свидания, вы туда ногой и не ступите», – заявил Быстряков.

Ранее украинский политтехнолог Сергей Слободчук заявлял, что, если Владимир Зеленский выполнит обещанное МВФ открытие рынка земли и продажу украинских черноземов транснациональным компаниям, на Украину начнется массовый завоз дешевой рабочей силы.