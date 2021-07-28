Украина потеряла ценность для Запада как форпост против России – Карасёв

28.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Достигнутая договорённость по строительству «Северного потока-2» свидетельствует о том, что напряженность отношений между Россией и Западом падает, а значит, Украина потеряла свою геополитическую полезность как антироссийский таран.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Выбор Германии свидетельствует, что они не только «кинули» Украину. «Кинули» всю Восточную Европу. Её проигнорировали и сделали ставку на Западную Европу. Так что – не только мы оказались вне игры. Хотя, вопрос не настолько простой, и запуск «Северного потока-2» не несёт для нас катастрофических последствий – наоборот, он несёт для нас новые шансы», – рассуждает он.

Карасёв подчеркнул, что противостояние России и Запада ослабевает, а значит, Украина теряет свою ценность как «форпост против РФ».

«Если брать всю эту новую стратегическую комбинацию – США, Германия, Европа и Восточная Европа, и вовлечение в эту сделку РФ и Путина – здесь теряется конфликт Запад-Россия. И в этой меньшей ясности противостояния мы можем потеряться. Потому что мы рассчитывали на то, что противостояние будет углубляться, и мы можем использовать свою геополитическую полезность в качестве форпоста против РФ на стороне правильных сил истории – Запада», – добавил политолог.

Напомним, ранее в Киеве признались, что Украина стала для США бесполезным активом, не имеющим большой ценности.