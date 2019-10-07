07.10.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Украина
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Украина потеряла ключевых союзников в борьбе с Россией

И ведущие страны Евросоюза, и США устали от бесконечных проблем Украины с ее коррупцией и олигархами.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил украинский философ Сергей Дацюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«У нас нет больше такого союзника, как Германия, у нас нет больше такого союзника, как Франция, у нас нет больше такого союзника, как США. На всем протяжении, до этого года у нас были союзники. Они устали от наших проблем, от нашей неспособности справиться с Путиным самостоятельно, нашей неспособности справиться с олигархами и коррупцией. У нас сейчас осталось очень немного союзников

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Так, чтобы было понятно – это Канада, Британия и это Польша. Это все, на что мы можем рассчитывать. И то, это союзники с определенными условиями. Штаты больше не являются союзниками Украины. Франция больше не есть союзником, точно так же и Германия», – заявил Дацюк.

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