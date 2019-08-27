Украина потеряла пять отраслей промышленности

27.08.2019, Киев, Ольга Козаченко

За годы независимости украинское государство умудрилось угробить свое высокотехнологичное производство и заводы-гиганты.

Об этом пишет «Комсомольская правда».

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В публикации отмечается, что в 1989 году Украинская СССР по сравнению с Францией добывала на душу населения угля в 12 раз, стали – в 3 раза больше Франции. Кроме того, республика производила самолеты, космические ракеты и корабли, на ее территории находились промышленные гиганты, а рядом с ними – источники энергоресурсов – 4 АЭС, 15 ГЭС, гигантские залежи угля.

«Живи и радуйся. Не тут-то было. Украина за 28 лет своей незалежности умудрилась загнать себя натурально под мировую шконку, где сидят страны, зависящие только от «видов на урожай» и «милости соседей». Сначала поумирали гиганты – Южмаш, «Антонов», Азовмаш, Николаевский судостроительный, Кременчугский сталелитейный и автосборочный, Львовсельмаш, Днепровагонмаш… Все перечислять долго. Полностью исчезли космическая промышленность, авиастроение, кораблестроение, станкостроение и автомобилестроение. Пять отраслей!», – пишет издание.

Кроме того, независимая Украина понесла и продолжает нести колоссальные демографические потери.

«Из страны стали разбегаться люди – в Россию, Европу, США и Канаду. В итоге население сократилось с 52 миллионов при СССР до официальных 42 (это Украина продолжает считать людей вместе с Крымом и Донбассом, хотя их у нее уже нет, и с уехавшими за границу гастарбайтерами), а реально осталось около 28 – 30 миллионов! Началась чехарда «цветных революций», а точнее, госпереворотов. Это идеальное время для дельцов, перекраивающих советское наследство, Украина оказалась в рейтинге самых коррумпированных государств мира – между Мали и Габоном – на 120-м месте (из 180»), – добавила газета.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Украине остался последний шаг до самых нищих стран мира.

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