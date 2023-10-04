Украина потеряла ресурс для дальнейшего наступления

Анатолий Лапин.  
04.10.2023 15:19
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


Великобритания предлагает уничтожить на Украине все работоспособное мужское население. Так можно охарактеризовать призыв бывшего министра обороны страны Бена Уоллеса призвать больше молодых украинцев.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы, политический и экономический эксперт Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Великобритания предлагает уничтожить на Украине все работоспособное мужское население. Так можно охарактеризовать призыв бывшего...

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По мнению Соскина, слова Уоллеса говорят о том, что Украина уже потеряла человеческий ресурс для дальнейшего наступления.

«Он говорит, давайте брать 90-е и 2000-е, потому что уже 80-е в достаточном объеме перебили, а теперь надо уничтожить поколение 90-х и 2000-х годов. Вот, если перевести на нормальный, простой язык те скрытые посылы, которые делает этот бывший министр обороны… Естественно, нет сил у Украины ни на уровне оружия, ни на уровне денег, ни на уровне живой силы, чтобы сегодня осуществлять в октябре наступление. Все. Этот тренд, эта возможность уже потеряны», – сказал эксперт.

Он считает, что не будут помогать деньгами и оружием Украине и ее западные партнеры.

«Выпал самый главный донор – это США. Таким образом, можем сказать: Великобритания тоже уже выпала, все, денег они не дают. У Сунака очень тяжелая финансовая ситуация, у них идет инфляция, идет падение экономики… Они четко – и Сунак, и этот Шеппс [нынешний министр обороны Великобритании] четко заявили, что они Украину поддерживать, финансировать и давать оружие не будут», – утверждает Соскин.

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