Украина потеряла ресурс для дальнейшего наступления

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Великобритания предлагает уничтожить на Украине все работоспособное мужское население. Так можно охарактеризовать призыв бывшего министра обороны страны Бена Уоллеса призвать больше молодых украинцев.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы, политический и экономический эксперт Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Соскина, слова Уоллеса говорят о том, что Украина уже потеряла человеческий ресурс для дальнейшего наступления.

«Он говорит, давайте брать 90-е и 2000-е, потому что уже 80-е в достаточном объеме перебили, а теперь надо уничтожить поколение 90-х и 2000-х годов. Вот, если перевести на нормальный, простой язык те скрытые посылы, которые делает этот бывший министр обороны… Естественно, нет сил у Украины ни на уровне оружия, ни на уровне денег, ни на уровне живой силы, чтобы сегодня осуществлять в октябре наступление. Все. Этот тренд, эта возможность уже потеряны», – сказал эксперт.

Он считает, что не будут помогать деньгами и оружием Украине и ее западные партнеры.

«Выпал самый главный донор – это США. Таким образом, можем сказать: Великобритания тоже уже выпала, все, денег они не дают. У Сунака очень тяжелая финансовая ситуация, у них идет инфляция, идет падение экономики… Они четко – и Сунак, и этот Шеппс [нынешний министр обороны Великобритании] четко заявили, что они Украину поддерживать, финансировать и давать оружие не будут», – утверждает Соскин.