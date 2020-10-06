Украина потеряла всякую надежду на нормальное будущее – Ермолаев

06.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Ужасающий прогноз премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, что через 15 лет Украина не сможет платить пенсии, доказывает, что эгоизм, жестокость и экономический упадок стали обыденностью для страны.

Об этом в эфире YouTube-канала «UkrLife.TV» заявил руководитель стратегической группы «София» Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обратите внимание, что у нас за 30 лет стало стыдливо непризнанной нормой – эгоизм и жестокость. Мы совершенно спокойно относимся к хроническим потерям, и вообще примерились с упадком.

Я почему обратил внимание на слова Шмыгаля – дело не в точности прогноза о том, что мы переживаем экономическую яму, что у нас проблемы с рабочей силой, это тайна Полишинеля. Но ведь речь шла о прогнозе на 15 лет не от учёного-эксперта, а от премьер-министра, для которого, в отличии от эксперта, 15 лет – это огромный шанс. Старым языком это три пятилетних плана. Некоторые страны за 15 лет взлетали до высот.

Оказывается, в голове у наших менеджеров, совсем другая реальность. Они, говоря языком экспертного прогноза, предупреждают общество: «Ребята, готовьтесь – через 15 лет будет ещё хуже». А у меня тогда вопрос – это значит, что внутренняя структура его представлений, убеждений и расчётов так уложена, что для него, как для эксперта, это тоже очевидная катастрофа. В его голове нет альтернативы.

Пусть бы учёные бурчали о том, что не туда идём. А задача любого политика – вести к победам, а не предупреждать о том, кто перескочит через эту пропасть и скольких мы не досчитаемся. Вот что меня ужаснуло – как устроена голова этих людей.

Это не антикризисные менеджера – это менеджеры, которые умеют ловко пользоваться кризисами, пользователи кризисов», – сказал Ермолаев.

Он подчеркнул никакой надежды у Украины больше нет, и следующий год будет для этой страны крайне тяжёлым.

«Откровенно говоря, у меня всё меньше поводов и желания публично размышлять, потому что я не могу зацепиться за что-либо, что в моих глазах выглядело бы как надежда. Такое ощущение, что, кроме всего прочего, на Украине господствует ещё и какой-то суицидальный синдром – мы как будто ещё не доказали друг другу, что мы на дне. Хочется доказать, с какой-то неискоренимой страстью самоутверждаться на новых бедах.

Подводя черту – наверное, следующий год в этом плане у нас будет крайне сложен», – резюмировал эксперт.