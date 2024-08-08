Украина повторяет тактику чеченских террористов. Путин с такими не договаривается – киевский эксперт

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Нападение ВСУ на Курскую область сравнимо с рейдами чеченских боевиков. Это тактика террористов, но украинское руководство недооценивает психотип президента России Владимира Путина – он не будет договариваться с террористами.

Об этом в эфире видеоблога пропагандиста Александра Шелеста заявил украинский политолог Павел Щелин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По неизвестной мне причине есть определенная схожесть рисунка между поведением украинского руководства и поведением чеченских террористов времен Первой и Второй чеченской войны, именно в рамках стратегии. Дудаев, Басаев – эта вся структура. В этом контексте рейд в Курскую область, а до этого рейды в Белгородскую область, террористические, напоминают в попытки сыграть в Хасавюрт. Если вы помните, что после Первой Чеченской войны по итогам Хасавюрта, захвата заложников это был метод, с помощью которого чеченские террористы пытались вывести российское руководство на невыгодные для него переговоры. И один раз это получилось. Проблема в том, что это на данный момент полностью игнорирует психологический портрет нынешнего российского руководства и лично Путина. То есть, для него, если говорить о каких-то внутренних «красных линиях», – это именно пресловутое «мочить в сортире». С террористами он не договаривается», – заявил Щелин.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что нападение на Курскую область якобы подстегнет Россию к переговорам.