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Депутат парламента Молдовы Марина Таубер, выступающая за нормализацию отношений с Россией и вступление РМ в Евразийский экономический союз, опубликовала на своей странице скрин сообщения в сети Телеграм с анонимной угрозой физической расправы в свой адрес, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

Женщину-политика называют «рашисткой фсб-шной», советуют «бежать за билетом в один конец до Еврейского автономного округа», угрожают «знакомить с подарками с небес от бабы-яги». «Вали в рашку, иначе получишь путевку на турпоездку как судья чаус до днепра, а там уже редкая птица доплывает до середины» (орфография сохранена). Судья Николай Чаус, скрывавшийся на территории Молдовы, был похищен СБУ и вывезен на территорию Украины в багажнике автомобиля. К тексту прикреплено фото с окровавленным ножом.

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«Это далеко не впервые, но они стали более наглыми и жестокими. Последнюю угрозу сопроводили фото с кровью и обещанием физической расправы. Я обязательно обращусь в полицию, и рассчитываю, что будут приняты меры для расследования и наказания виновных. Что касается реакции власти — вряд ли она поступит. Правящая партия закрывает глаза на такие случаи, поощряя бездействием создание атмосферы страха и ненависти. Это выгодно тем, кто стремится подавить инакомыслие и запугать оппозицию», – написала Таубер в своём телеграм-канале.

Ранее она попала в базу созданного в Молдове аналога украинского сайта «Миротворец». Премьер-министр Молдовы Дорин Речан приветствовал данную инициативу, которая «предполагает правильное информирование граждан». Пресс-секретарь правительства РМ Даниэль Водэ призвал относиться к подобным сайтом «с юмором».

«Верьте тем, кто угрожает вас убить», – сказала престарелая узница Майданека израильским школьникам в музее Холокоста.