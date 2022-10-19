Украина предприняла попытку атаковать Севастополь

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Новости Украины

В Севастополе на северной стороне города сегодня утром был сбит беспилотник.

Об этом в своем блоге сообщил губернатор Михаил Развожаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Развожаева, дрон ликвидировала система ПВО на подлете к военному аэродрому Бельбек.

«Часть обломков упала на жилую постройку в частном секторе (в одном из СТ на Северной стороне). По информации МЧС было небольшое возгорание, которое оперативно потушили», – написал Развожаев.

В сети появился ролик, на котором видны обломки уничтоженного БПЛА. По словам жителей, снимающих сбитый дрон, он летел в сторону расположенной рядом ТЭС в селе Ивановка.