Украина предприняла попытку атаковать Севастополь

19.10.2022  09:56 (Мск), Севастополь
Максим Карпенко.  
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Беспилотники, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Севастополь, Украина
Новости Украины

В Севастополе на северной стороне города сегодня утром был сбит беспилотник.

Об этом в своем блоге сообщил губернатор Михаил Развожаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Севастополе на северной стороне города сегодня утром был сбит беспилотник. Об этом в...

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По словам Развожаева, дрон ликвидировала система ПВО на подлете к военному аэродрому Бельбек.

«Часть обломков упала на жилую постройку в частном секторе (в одном из СТ на Северной стороне). По информации МЧС было небольшое возгорание, которое оперативно потушили», – написал Развожаев.

В сети появился ролик, на котором видны обломки уничтоженного БПЛА. По словам жителей, снимающих сбитый дрон, он летел в сторону расположенной рядом ТЭС в селе Ивановка.

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