«Украина превращается в быдло – провинциальное и тупое» – киевский эксперт

Такие люди, как секретарь СНБО Алексей Данилов, своими совершенно несоответствующими компетенции заявлениями лишь позорят Украину на международном уровне.

Об этом в эфире канала «Первый незалежный» заявил Сергей Шабовта, президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Поводом для критики чиновника стали недавние высказывания Данилова, который возложил на Францию «моральную ответственность» за войну в Донбассе и неспособность Киева победить в ней. Тогда подчиненный Владимира Зеленского припомнил Парижу полученный от России заказ на вертолетоносцы «Мистрали», которому не помещала «аннексия части Грузии».

«Это даже не одиозная фигура. Воспринимать серьёзно и подвергать анализу слова этого человека иногда кажется противоестественно, но, с другой стороны, он же пост занимает! Кстати, он делает заявления, абсолютно несвойственные его функциональным обязанностям.

Во-вторых, за подобное хамство на межгосударственном уровне по лицу бить надо! Вот это вот – назвать пример с «Мистралями», мол, ещё неизвестно, получили ли они что-то за Донецк – это оскорбительность. Ни одно цивилизованное государство в лице ни единого его уполномоченного представителя никогда себе не позволило бы такое хамство…

Украина на уровне международных отношений медленно превращается в быдло – провинциальное, тупое. И, к сожалению, ярким представителем этого является господин Данилов», – констатировал Сергей Шабовта.