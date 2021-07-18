18.07.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Политика, Украина
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«Украина превращается в быдло – провинциальное и тупое» – киевский эксперт

Новости УкраиныТакие люди, как секретарь СНБО Алексей Данилов, своими совершенно несоответствующими компетенции заявлениями лишь позорят...

Такие люди, как секретарь СНБО Алексей Данилов, своими совершенно несоответствующими компетенции заявлениями лишь позорят Украину на международном уровне.

Об этом в эфире канала «Первый незалежный» заявил Сергей Шабовта, президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Поводом для критики чиновника стали недавние высказывания Данилова, который возложил на Францию «моральную ответственность» за войну в Донбассе и неспособность Киева  победить в ней. Тогда подчиненный Владимира Зеленского припомнил Парижу полученный от России заказ на вертолетоносцы «Мистрали», которому не помещала «аннексия части Грузии».

«Это даже не одиозная фигура. Воспринимать серьёзно и подвергать анализу слова этого человека иногда кажется противоестественно, но, с другой стороны, он же пост занимает! Кстати, он делает заявления, абсолютно несвойственные его функциональным обязанностям.

Во-вторых, за подобное хамство на межгосударственном уровне по лицу бить надо! Вот это вот – назвать пример с «Мистралями», мол, ещё неизвестно, получили ли они что-то за Донецк – это оскорбительность. Ни одно цивилизованное государство в лице ни единого его уполномоченного представителя никогда себе не позволило бы такое хамство…

Украина на уровне международных отношений медленно превращается в быдло – провинциальное, тупое. И, к сожалению, ярким представителем этого является господин Данилов», – констатировал Сергей Шабовта.



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