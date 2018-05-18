18.05.2018, Киев, Максим Карпенко
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Медицина, Общество, Скандал, Украина

Украина превращается в экспортера человеческих органов


Кроме экспортера дешевого сырья Украина превращается еще и в экспортера человеческих органов за рубеж.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил депутат Верховной Рады Олег Ляшко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, к этому ведет принятый вчера закон о трансплантации органов, разрешающий их продажу или пересадку с разрешения хозяина.

«Сегодня Украина экспортирует дешевую рабочую силу и дешевое сырье. Парламент проголосовал, чтобы Украины еще и экспортировала органы людей. Это неправильная политика, которая лишает украинцев будущего. Потому они бегут отсюда как черт от ладана, они ищут работу в загранице, ищут возможности там себя реализовать”, – сказал депутат.

По его словам. нужно создавать рабочие места на Украине, а не превращать страну в сырьевого экспортера и экспортера органов человека.

“Людям нужно создавать условия для лечения в родной стране, а не разрезать их на части и поставлять живой товар богатым в другие страны», – заявил Ляшко.

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