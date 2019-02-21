Украина превращается в обезлюдевший кусок земли на фоне речей про «покращення»

21.02.2019, Киев

Украина оказалась под полным контролем США, которым нужно только очистить её земли от населения и использовать их в своих экономических интересах.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский композитор Владимир Быстряков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По большому счету, пока мы не выберемся из-под этого американского зонтика, который нас накрыл и нами управляет, ничего не будет. Я уже говорил, мол, Коломойский сказал умную фразу: «Не важно, кого выберут президентом и не важно, кого выберут премьер-министром». Вы не видели снимок, когда Байден сидит в кресле президента Украины, а вокруг него сидит весь Совет министров? Очень символический снимок. Они здесь чувствуют себя хозяевами, они влезли и пока сидят здесь. Вот и все», – сказал композитор.

При этом он отметил, что прозападный курс Киева не привел к каким-либо положительным изменением и довел страну «до дна».

«Пять лет мы шли к тому, чтобы у нас была самая тесная дружба с Западом. Мы переодели свою армию под западный ранжир и так далее. Мы все стараемся делать так, чтобы было схоже с Америкой и Европой. К чему мы сейчас пришли? У нас есть какие-то положительные сдвиги. Есть немножко – увеличилось количество заводов по Украине. Знаете каких? Сахароперерабатывающих. Я оставлю это без комментариев.

Во всем остальном мы уже дошли до дна и еще больше опускаемся. Мы сегодня даже не правовое государство, нас некому защищать. Это результат того, что мы взяли себе дружбу с Америкой и Европой, которая якобы ждала нас с открытыми объятиями. Ничего этого не произошло. Давайте подумаем, что мы лишились рынков на Востоке, лишились рынков со странами СНГ, дружбы с Китаем у нас тоже не получилось», – пояснил Быстряков.

Также, по его мнению, объявление Украины «новым Иерусалимом» означает лишь превращение страны в пустыню для выкачивания ресурсов и полное вымирание населения.

«Западу не нужна экономически сильная Украина. Западу нужен обезлюдевший кусок земли, который они потом заселят. Я знаю эти планы по созданию «Нового Иерусалима» на Юге Украины. Это спецпроект Запада на хороших плодородных землях. Им нужна земля, чтобы добывать сланцевый газ, земля без населения. Поэтому все делается для того, чтобы выжить путем безвиза тех людей, которые еще могут работать, а остальных пенсионеров дожать до состояния тихого медленного умирания. И это все на фоне фанфарных победных речей, что у нас «покращення» или что-то еще», – резюмировал Быстряков.