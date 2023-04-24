Украина превращается в шоурум западных экспериментальных новинок – эксперт

Анатолий Лапин.  
24.04.2023 11:56
  (Мск) , Киев
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Дзен, Украина, Энергетика


На Украине различные западные компании выставляют свои новинки для рекламы и дальнейшей продажи.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил украинский экономический эксперт Алексей Кущ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине различные западные компании выставляют свои новинки для рекламы и дальнейшей продажи. Об...

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В частности, по словам эксперта, это касается планов американский компаний установить модульные ядерные реакторы на территории Украины.

«Модульные ядерные реакторы – это новое направление в ядерной энергетике. Соответственно, мы можем стать как своеобразный энергетический шоурум, где просто это можно построить и показать, как это работает…

Мы можем стать таким шоурумом энергетическим, чтобы к нам приехали, посмотрели, как оно работает, и заказали. Поэтому я пока не вижу серьезных инвестиционных обязательств под этот проект. Это пока просто на уровне обещаний и разговоров. Когда мы увидим пакет инвестиций хотя бы на уровне 10 миллиардов долларов в энергетический сектор, тогда можем говорить, что это имеет под собой какую-то прочную основу. А пока это больше информационно-маркетинговый шум, чем инвестиционные реалии», – заявил Кущ.

Ранее компания НАЭК «Энергоатом» и американская NuScale Power заключили  меморандум по планам установки таких реакторов.

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