Украина превратилась в абсолютного аутсайдера на постсоветском пространстве

23.08.2021 19:49 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Украина после развала СССР стартовала как страна с огромным потенциалом и всеми необходимыми условиями, но за тридцать лет не смогла даже вернуться к показателям 1991 года.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института экономики РАН Артем Пылин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Стартовые условия развития Украины после приобретения независимости в 1991 году были одними из самых лучших на постсоветском пространстве. Это удобное транспортное и географическое положение, благоприятный климат, разнообразные минеральные ресурсы, развитая инфраструктура. Всё это создавало хорошие условия для быстрого превращения Украины в одно из ведущих государств центрально-восточной Европы, вроде соседних Венгрии, Польши или Словакии. Но, к сожалению, этого не случилось», – сказал он.

Кроме того, эксперт отметил, что Украина с точки зрения прогресса потеряла все 30 лет «независимости», за которые утратила значительную часть своего социального капитала.

«По сути, тридцать лет суверенного существования Украины, с точки зрения прогресса страны, оказались потерянными. Главным итогом прошедших лет стала деиндустриализация и утрата значительной части социального капитала. За этот период – тридцать лет независимости, по нашим оценкам Украина утратила более трети своего совокупного производства. Так, в 2020 году объем украинского ВВП составил лишь 63,2 процента от дореформенного уровня 1990 года. Это абсолютно исключительный случай для стран постсоветского пространства, которые достигли этого уровня, и заметно превысили его», – подчеркнул он.

Также экономист добавил, что Украина не смогла реализовать потенциал, доставшийся ей после развала СССР, и сегодня является отставшей страной даже по меркам СНГ.

«Нужно сказать, что имея такой колоссальный начальный потенциал развития, Украине после распада СССР так и не удалось его реализовать. В итоге, мы видим, что Украина продемонстрировала самые низкие показатели социально-экономического развития. Украина – абсолютный и относительный аутсайдер на всём постсоветском пространстве», – заключил Пылин.

Напомним, накануне в Киеве заявили, что СБУ совместно с рядом других государственных предприятий намеренно уничтожает украинскую экономику и производство.