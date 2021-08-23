Украина превратилась в абсолютного аутсайдера на постсоветском пространстве

Украина превратилась в абсолютного аутсайдера на постсоветском пространствеНовости Украины
Украина после развала СССР стартовала как страна с огромным потенциалом и всеми необходимыми условиями, но за тридцать лет не смогла даже вернуться к показателям 1991 года.
Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института экономики РАН Артем Пылин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Стартовые условия развития Украины после приобретения независимости в 1991 году были одними из самых лучших на постсоветском пространстве. Это удобное транспортное и географическое положение, благоприятный климат, разнообразные минеральные ресурсы, развитая инфраструктура.
Всё это создавало хорошие условия для быстрого превращения Украины в одно из ведущих государств центрально-восточной Европы, вроде соседних Венгрии, Польши или Словакии. Но, к сожалению, этого не случилось», – сказал он.
Кроме того, эксперт отметил, что Украина с точки зрения прогресса потеряла все 30 лет «независимости», за которые утратила значительную часть своего социального капитала.
«По сути, тридцать лет суверенного существования Украины, с точки зрения прогресса страны, оказались потерянными. Главным итогом прошедших лет стала деиндустриализация и утрата значительной части социального капитала.
За этот период – тридцать лет независимости, по нашим оценкам Украина утратила более трети своего совокупного производства. Так, в 2020 году объем украинского ВВП составил лишь 63,2 процента от дореформенного уровня 1990 года. Это абсолютно исключительный случай для стран постсоветского пространства, которые достигли этого уровня, и заметно превысили его», – подчеркнул он.
Также экономист добавил, что Украина не смогла реализовать потенциал, доставшийся ей после развала СССР, и сегодня является отставшей страной даже по меркам СНГ.
«Нужно сказать, что имея такой колоссальный начальный потенциал развития, Украине после распада СССР так и не удалось его реализовать. В итоге, мы видим, что Украина продемонстрировала самые низкие показатели социально-экономического развития.
Украина – абсолютный и относительный аутсайдер на всём постсоветском пространстве», – заключил Пылин.
Напомним, накануне в Киеве заявили, что СБУ совместно с рядом других государственных предприятий намеренно уничтожает украинскую экономику и производство.
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