Украина превратилась в страну для экономических экспериментов

09.04.2020, Киев, Ольга Козаченко

Украинское государство давно стало своего рода наркоманом, готовым за очередную финансовую дозу снять с себя последнюю рубашку.

К такому сравнению в комментарии «Известями» прибег киевский политолог Кость Бондаренко.

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По его словам, украинские власти начали следовать всем рекомендациям МВФ не сегодня, а еще в 2014 – 2015 годах.

«Международные кредиторы назначают тех или иных лиц в правительство, требуют принятия определенных законов. Украина давно превратилась в страну для экономических экспериментов МВФ. В государство-наркоман, которое за очередную дозу готово пожертвовать последней рубашкой, — отмечает Бондаренко.

Как сообщал ПолитНавигатор, Украина оплатила кредиты МВФ полной утратой суверенитета.