Украина придумала план, как лишить РФ места в ООН

16.05.2020, Киев, Ольга Козаченко

Российская Федерация якобы незаконно занимает свое место в Совете безопасности Организации объединенных наций.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет киевское интернет-издание «Зеркало недели».

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«Юристы-международники (в том числе и российские) уже давно обращают внимание на то, что принцип продолжательства (континуитета) неприменим к РФ, поскольку в ряде документов было юридически закреплено прекращение существования СССР и образование СНГ. А значит, после распада Советского Союза членство этого государства в ООН автоматически прекратилось. И Россия, которая в отличие от Украины и Беларуси не являлась членом ООН с 1945 года, должна была проходить процедуру вступления согласно статье 4 Устава», – отмечается в статье.

Украинский дипломат и юрист международник Владимир Василенко, участвовавший в переговорах в Алма-Ате в декабре 1991 года, говорит изданию, что с членством России в ООН не все чисто с юридической точки зрения, но тогда все «молча согласились с этим».

В свою очередь автор публикации призывает изменить устоявшееся положение вещей и лишить РФ ее статуса в ООН, хотя и признает, что эта идея «практически нереализуема».

«Добиться признания нелегитимности членства РФ в ООН вряд ли получится, пока в мире не произойдут кардинальные геополитические изменения. Но пример с КНР, получившей в 1971 году место в СБ ООН, дает надежду на возможность такого решения. Важно будет не упустить шанс и, своевременно подготовившись, использовать юридические аргументы в свою пользу», – сказал «ЗН» киевский правовед Тимур Короткий.

В статье пишется, что Киев может отозвать свою подпись под решением Совета глав государств СНГ от 21 декабря 1991 года, что должно положить начало международно-правовому процессу признания неправомерности получения РФ статуса члена ООН и постоянного члена Совета Безопасности. Правда, Василенко говорит, что этот путь может оказаться бесперспективным, поскольку прошло уже много лет с момента принятия данного решения и нет доказательств, что Россия оказывала давление на подписантов.

По его мнению, существует другой путь: Генассамблея ООН может обратиться в Международный суд ООН с просьбой дать консультативное заключение о том, был ли соблюден Устав ООН при оформлении членства РФ в Организации и существуют ли основания для ее постоянного членства в Совете Безопасности. По словам Василенко, данное решение будет носить рекомендательный характер, но «в случае, если для России оно будет иметь негативный вывод, то даст основания для дальнейших действий Украины, других заинтересованных стран-членов и органов ООН».

«Подобный путь не обещает быть легким. Но Киеву стоит добиваться восстановления справедливости. Ведь заняв место в ООН и Совете Безопасности с нарушениями Устава Организации, Россия продолжает брутально попирать международное право и при этом цинично злоупотреблять своим нелегитимно полученным правом вето, не дающим возможности призвать ее к ответу, в том числе за развязанную против нашей страны войну», – резюмирует издание .

Как сообщал «ПолитНавигатор», украинские дипломаты в США живут в здании, где их документы проверяет ФСБ.