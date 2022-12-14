Украина приготовила линию обороны, чтобы остановить войска Лукашенко

14.12.2022  14:55 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Белорусская армия присоединится к российской спецоперации на Украине, однако ВСУ уже выстроили оборону на севере и не позволят совершить марш-бросок к Киеву.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замминистра по делам «оккупированных территорий» Украины Георгий Тука, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Белорусская армия присоединится к российской спецоперации на Украине, однако ВСУ уже выстроили оборону на...

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По словам Туки, об этом ему сообщили украинские шпионы, работающие за рубежом.

«Вопреки успокоительным и бравадным заявлениям, профессиональные офицеры, которые профессионально воюют уже девятый год и занимаются, в том числе выполнением специальных заданий за пределами государственной границы, они убеждены, что, рано или поздно, но атака со стороны Белоруссии будет. Путин дожмет Лукашенко, и Лукашенко ввяжется непосредственно в войну.

Потому нужно готовиться к отражению будущей атаки со стороны северного соседа. Я верю, что мы готовы к этому, потому что, насколько мне известно, держатся и определенные подразделения вдоль границы, построена линия обороны, и такого обидного наступления, как было в феврале, уже на этот раз не будет», – заявил Тука.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее были опубликованы снимки оборонительных сооружений, возводящихся Украиной на границе с Белоруссией. Высота заграждения, возведенного на украинской стороне на удалении 10-15 метров от границы,  составляет 3-4 метра. Поверх в два ряда установлена колючая проволока типа «егоза».

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