07.02.2019, Москва, Владимир Гладков

Украинский институт национальной памяти выпустил настольную игру, которая приравнивает ветеранов Великой Отечественной войны к немецко-фашистским захватчикам.

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На днях стало известно, что Институт национальной памяти Украины разместил в свободном доступе в сети Интернет настольную игру «УПА. Ответ непокорённого народа». Для самостоятельного использования прилагаются игровое поле и карточки, изображающие врагов бандеровцев, а именно – советских воинов, партизан и немецко-фашистских захватчиков. Это реалии. К игре также прилагается электронная книга о действиях националистов и УПА, в которой, среди прочего, содержится биография коллаборационистов Коновальца, Бандеры, Мельника.

В тексте обыгрывается тезис о том, что бандеровцы якобы воевали за создание украинской державы, сражаясь с этой целью как с советскими солдатами, так и с немецкими оккупантами, между которыми авторы издания фактически ставят знак равенства. При этом факты тесного сотрудничества членов так называемого «Украинского освободительного движения» с гитлеровцами, и их кровавых преступлений против мирного населения, вообще не упоминаются. Это детям и взрослым, которые будут играть в эту «чудную» игру, знать незачем», – отметила представитель МИД РФ.

При этом она подчеркнула, что подобные игры пропагандируют межнациональную рознь, а также оскорбляют ветеранов Великой Отечественной войны и всех граждан Украины.

«Очевидно, что популяризация подобного рода экстремистских игр – это ни что иное, как оскорбление не только ветеранов Великой Отечественной войны, которые, на самом деле, спасли и Украину, и Европу от коричневой чумы, но и подавляющей части украинского народа, который бережно хранит память о героическом подвиге своих предков.

Эта оголтелая, совершенно сумасшедшая пропаганда киевскими властями откровенно неонацистских инициатив направлена на сознательное разжигание межнациональной розни, потакание идеям национал-шовинизма и многим другим экстремистским идеям», – добавила Захарова.

Напомним, ранее Мария Захарова уже уличала киевское правительство в попытке внушить жителям Украины ложную историю и обвиняла западные государства в игнорировании героизации бандеровцев на Украине.