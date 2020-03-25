25.03.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Донбасс, Медицина, Транспорт, Украина
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Украина продлевает карантин, переговоры по Донбассу заморожены




Кабинет министров Украины продлит карантин еще на месяц, введя режим чрезвычайной ситуации по всей стране. Об этом сегодня на заседании правительства заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Режим чрезвычайной ситуации планируется ввести на 30 дней, соответственно, все карантинные мероприятия тоже планируем продолжить на 30 дней», – заявил Шмыгаль.

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С 27 марта украинский Кабмин запрещает любые пассажирские перевозки через границы.

Таким образом, Украина встретит в режиме карантина и Пасху.

Введение на Украине режима чрезвычайной ситуации приведет к заморозке переговоров по Донбассу, где намечалось создание новой площадки для прямых контактов Киева и представителей ЛДНР.

К такому мнению в своем блоге пришел российский политолог Алексей Чеснаков, близкий к бывшему советнику президента РФ Владиславу Суркову: «Политические последствия для переговорного процесса очевидны. Теперь будем наблюдать. Готовимся к заморозке».

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