Украина продлевает карантин, переговоры по Донбассу заморожены

25.03.2020, Киев, Максим Карпенко

Кабинет министров Украины продлит карантин еще на месяц, введя режим чрезвычайной ситуации по всей стране. Об этом сегодня на заседании правительства заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Режим чрезвычайной ситуации планируется ввести на 30 дней, соответственно, все карантинные мероприятия тоже планируем продолжить на 30 дней», – заявил Шмыгаль.

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С 27 марта украинский Кабмин запрещает любые пассажирские перевозки через границы.

Таким образом, Украина встретит в режиме карантина и Пасху.

Введение на Украине режима чрезвычайной ситуации приведет к заморозке переговоров по Донбассу, где намечалось создание новой площадки для прямых контактов Киева и представителей ЛДНР.

К такому мнению в своем блоге пришел российский политолог Алексей Чеснаков, близкий к бывшему советнику президента РФ Владиславу Суркову: «Политические последствия для переговорного процесса очевидны. Теперь будем наблюдать. Готовимся к заморозке».