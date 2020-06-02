02.06.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
МВФ, Политика, Украина, Энергетика
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Украина продолжает импортировать российский газ


Несмотря на бравурные заявления официального Киева об отказе от российского газа, его поставки на Украину продолжаются.

Об этом в своем блоге написал экс-министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 2.6 раза вырос импорт газа в Украину из нефтегазовой Швейцарии и в 45 раза из соседней Англии, – иронизирует Кучеренко. – Вместо этого провалился из Люксембурга. И четыре года мы не импортируем российский газ из России – импортируем его из Европы. $ 171 за тысячу кубов средняя цена за квартал. На целых 33 процента ниже, чем в прошлом году. Это при том, что в Европе цена фактически снизилась в 2.5-3 раза за год. Вот почему требование усиления «независимости» Нафтогаза от государства является одной из ключевых причин дальнейшего «партнерства» с МВФ».

Как сообщал «ПолитНавигатор», Украина, являющаяся самой бедной европейской страной, планирует получать самый дорогой газ.

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