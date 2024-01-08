России не удалось заблокировать вывоз зерна с Украины и получение ею доходов

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За минувший сезон экспорт зерновых с Украины упал более чем на четыре миллиона тонн, но тем не менее государство продолжает получать существенные доходы от этой статьи экспорта.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает «Рейтер».

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«Экспорт зерна из Украины в маркетинговом сезоне 2023/24 июль-июнь упал примерно до 19,4 млн тонн с почти 23,6 млн тонн на том же этапе прошлого года», – сообщает агентство, ссылаясь на данные министерства сельского хозяйства Украины.

Отмечается, что объем экспорта в этом сезоне включает 7,8 миллиона тонн пшеницы, 10,3 миллиона тонн кукурузы и 1,2 миллиона тонн ячменя.

При этом к 9 января прошлого сезона Украина экспортировала 8,6 млн тонн пшеницы, 13,3 млн тонн кукурузы и 1,7 млн ​​тонн ячменя.

«Украина традиционно отправляла большую часть своего экспорта через глубоководные порты Черного моря. Правительство Украины ожидает, что урожай зерновых и масличных культур в 2023 году составит 81,3 млн тонн, а экспортный профицит в 2023/24 году составит около 50 млн тонн», – добавляет «Рейтер».

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