России не удалось заблокировать вывоз зерна с Украины и получение ею доходов

Олег Кравцов.  
08.01.2024 13:59
  (Мск) , Москва
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Дзен, Зерно, Сельское хозяйство, Украина, Экономика


За минувший сезон экспорт зерновых с Украины упал более чем на четыре миллиона тонн, но тем не менее государство продолжает получать существенные доходы от этой статьи экспорта.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает «Рейтер».

За минувший сезон экспорт зерновых с Украины упал более чем на четыре миллиона тонн,...

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«Экспорт зерна из Украины в маркетинговом сезоне 2023/24 июль-июнь упал примерно до 19,4 млн тонн с почти 23,6 млн тонн на том же этапе прошлого года», – сообщает агентство, ссылаясь на данные министерства сельского хозяйства Украины.

Отмечается, что объем экспорта в этом сезоне включает 7,8 миллиона тонн пшеницы, 10,3 миллиона тонн кукурузы и 1,2 миллиона тонн ячменя.

При этом к 9 января прошлого сезона Украина экспортировала 8,6 млн тонн пшеницы, 13,3 млн тонн кукурузы и 1,7 млн ​​тонн ячменя.

«Украина традиционно отправляла большую часть своего экспорта через глубоководные порты Черного моря. Правительство Украины ожидает, что урожай зерновых и масличных культур в 2023 году составит 81,3 млн тонн, а экспортный профицит в 2023/24 году составит около 50 млн тонн», – добавляет «Рейтер».

Как сообщал «ПолитНавигатор», глава МИД РФ Серегей Лавров рассказал, что Запад скупил треть украинских земель и беспокоится об их прибыльности

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