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04.03.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Украина, Экономика коллапса
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Украина продолжает расплачиваться за захват «Норда»

Россия продолжает практику тщательного досмотра судов, идущих в или из украинских портов на Азовском море через Керченский пролив. Об этом в своем блоге сообщил беглый крымский экономист, член «Майдана иностранных дел» Андрей Клименко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным Клименко, корабли ожидают разрешения на проход Керченского пролива более 30-ти часов, что приводит к убыткам судовладельцев и последующей угрозе отказа работы с украинскими портами.

«На входе в Азовское море – в среднем 30,8 часов, что почти равно показателям января, но все еще больше, чем в июле, в начале блокады Керченского пролива. На выходе из Азовского моря – в среднем составила 30,6 часов (в январе была 23,9). Ни о каком «прекращении блокады» речь не идет. Продолжительность искусственного задержания судов остается в 3-4 раза большей, чем до начала блокады Керченского пролива», – заявил Клименко.

Ранее начальник Мариупольского морского торгового порта Александр Олейник заявил о шести миллиардах гривен убытков, нанесенных усилением мер безопасности в Керченском проливе.

Украина заявляет, что сокращение объемов перевалки грузов приводит к потере работы жителями Мариуполя и Бердянска, недовольству местного населения правящим режимом.

Киев не может перенаправлять ряд грузов на экспорт через другие порты, так как это увеличит расходы на транспортировку и сделает продукцию неконкурентноспособной.

 

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