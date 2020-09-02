Украина продолжит торговать с Россией и Белоруссией

02.09.2020, Киев, Игорь Петров

Белоруссия поставляла и будет поставлять в Украину нефтепродукты и другие товары несмотря на ухудшение политических отношений между двумя странами.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Александр Семченко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Украина продолжает поддерживать экономические отношения даже с Россией, которую в Верховной раде объявили агрессором и предали анафеме. Тем не менее, экономические отношения с ней продолжаются, хотя, конечно, не в таких объемах, которые нужны экономике Украины. И с Белоруссией Украина также не сворачивала, не сворачивает и не свернет экономические отношения, несмотря на нынешнюю политическую ситуацию это ближайший сосед Украины.

Белоруссия поставляет сюда достаточно серьезные объемы стратегических товаров. Это те же нефтепродукты, а также продукты питания, косметика, транспорт, трактора и пр. Торговля будет продолжаться», – сказал Семченко.

Как сообщила вчера Служба безопасности Украины, в Житомирской области Украины недалеко от белорусской границы был подрыв железнодорожной ветки, по которой двигался состав из 64 вагона с горюче-смазочными материалами из Белоруссии.