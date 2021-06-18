Украина проиграла информационную битву – шантаж Зеленского провалился

18.06.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Прошедший саммит Владимира Путина и Джо Байдена показал решительность российского лидера в отстаивании национальных интересов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил директор Центра политической информации Алексей Мухин, отвечая на вопрос, почему в ходе встречи президентов Украине практически не уделили внмиания.

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«Украина на этом саммите проиграла информационную битву. Зеленский пытался шантажировать Европу перед встречей, но не удалось. Да, США выделяет 300-500 миллионов долларов в год на содержание армии Украины. Да, их цель – создать там свои военные базы. Над этим же работает и Британия. Но Путин четко обозначил, что это неприемлемо. И обсуждать тут нечего. Обратите внимание, насколько спокойно он сказал об этом журналистам. Это показывает его решимость», – сказал Мухин «Комсомольской правде».

Он соглашается, что Путину удалось прогнуть линию России.

«Но есть нюанс! Байден проговорился на своей пресс-конференции, что предъявил ультиматум и через полгода посмотрим, что будет», – отметил политолог.

Издание поинтересовалось, означает ли это, что через полгода к членству Украины в НАТО опять вернутся.

«Нет. Тем же самым занимался Генри Киссенджер, когда прилетел в Москву от имени Обамы. Тогда он он предложил Путину в обмен на отмену санкций признать поражение в информационной войне. И, как мне известно, президент тогда отрезал «Нет!». Но сейчас он слишком опытен, чтобы сразу ответить. Скорее всего он на полгода подвесил американцев «раздумывая». Это дает нам оперативный маневр, чтобы работать с ними не в их пользу», – считает Мухин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее президент Украины Владимир Зеленский признался, что позиция США стала для него неприятным сюрпризом и унизительно молил Байдена о личной встерче.