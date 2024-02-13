Украина проиграла в войне с Россией свою демократию – Кох

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Демократии на Украине уже нет, потому что президент Владимир Зеленский не считает нужным объяснять народу свои действия.

Об этом в интервью бежавшему на Украину телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву заявил сбежавший Германию бывший российский оппозиционер Альфред Кох, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я боюсь предположить, что механизмы, обеспечивающие демократию, уже демонтированы. А если он демонтированы, то назад вы уже не вернетесь, ребята. Никакой Майдан не поможет. Дай бог, если я ошибаюсь, но вы в этой войне проиграли больше, чем территории. Вы проиграли свою демократию. С хиханькими и хаханьками. Вам поставили ложную цель, сказали, что враг вон там, а пока вы с ним боролись, у вас демократию украли. Вы подумайте, что вам важнее», – сказал Кох.

Он считает, что отсутствие демократии на Украине не позволяет Западу выделять ей оружие в полном объеме. Там, по словам Коха, боятся, «чтоб вы потом на нас не напали вместе с русскими, вспомнив, что вы братские народы».

«Если посмотреть без розовых очков и пристрастия, а холодно, как прозектор, на чужой труп в морге… Вы свои майданы любите и всем рассказываете, какие вы молодцы. А если посмотреть на них стороны, то это государственный переворот. Где признаки демократии, если у вас институты не работают, и приходится народу вмешиваться и все сносить. У вас не работаю институты», – резюмировал либерал.