Украина променяла жильё для ветеранов «АТО» на иностранные вертолёты

07.12.2018, Киев, Анастасия Самойлова

Официальный Киев не выделяет деньги для обеспечения жильём ветеранов «АТО».

Об этом депутат от «Радикальной партии» и экс-боевик «Азова» Дмитрий Линько рассказал в стенах украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он сообщил о том, что вчера к Министерству социальной политики пришло большое количество «ветеранов».

«Они митинговали из-за проблем военных переселенцев, которые были вынуждены покинуть свои места проживания в Крыму и в Донбассе, и пошли защищать Украину. Сегодня они не могут вернуться на эти территории, потому что будут задержаны. Так вот, программа по жилью для этих военнослужащих в этом году предполагала 470 млн гривен, из них выделено 25 млн гривен. Получается, что жильё смогут получить единицы. Также и по всем другим ветеранам, которые стоят в очередях на получение жилья. Эти программы сегодня, к сожалению, не работают, средства на это не выделяются. Вместо того выделяются миллиарды на закупку иностранных вертолётов, а для людей, которые защищают страну, денег нет», – заявил он.

Он также напомнил, что ещё совсем недавно Пётр Порошенко обещал поднять украинским военнослужащим зарплату «в случае проведения наземной операции или агрессии со стороны РФ».

«Зарплату военнослужащим нужно поднимать до начала агрессии, чтобы солдаты были готовы защищать страну, а не тогда, когда российские танки будут уже идти по Крещатику. Тогда мы будем поднимать зарплаты военнослужащим и мотивировать их идти в армию», – возмутился Линько.

Напомним, вчера украинская «независимая исследовательница по гендерным вопросам» Анна Гриценко рассказывала о том, что ветеранки «АТО» жалуются «на нехватку уважения к их вкладу в мир». Так, по её словам, женщины-участницы «АТО» избегают людных мест, общественного транспорта и демонстрации удостоверения участника боевых действий, так как это нагнетает потенциально конфликтную ситуацию.