Ветеранки «АТО» жалуются «на нехватку уважения к их вкладу в мир»

06.12.2018, Киев, Владимир Гладков

На Украине женщины-участницы «АТО» избегают людных мест, общественного транспорта и демонстрации удостоверения участника боевых действий, так как это нагнетает потенциально конфликтную ситуацию.

Об этом во время презентации исследования «Невидимый батальон 2.0»: возвращение ветеранок к мирной жизни» рассказала украинская «независимая исследовательница по гендерным вопросам» Анна Гриценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кроме смены круга общения, также наблюдается предубеждённое отношение (к ветеранкам «АТО» – ред.), много респонденток это подчёркивали. Первое, о чём они говорят – это нехватка уважения к их вкладу в сохранение и развитие мира. Достаточно предубеждённое отношение к ним часто наблюдается и среди населения вообще, и среди работников служб занятости, и среди тех, кто предоставляют медицинские и психологические услуги.

Транспорт – вообще очень конфликтное место. Практически все ветеранки говорили, что они избегают путешествий в общественном транспорте, а особенно показывать там удостоверение участницы боевых действий, потому что это потенциально конфликтная ситуация. Всегда найдётся кто-то, кто прокомментирует их участие в «АТО» как женщины или их участие в «АТО» вообще, прокомментирует, что происходит в стране, что и как надо делать армии Украины, и такие дискуссии обычно ничем хорошим не заканчиваются», – рассказала «гендерная экспертка».

«В принципе, много кто из наших респондентов и респонденток говорили о том, что поэтому они избегают многолюдные места, потому что это потенциальный конфликтные места, но ещё и потому что они не знают, как они среагируют. Они не знают, смогут ли они себя сдержать от этого конфликта и не могут предвидеть свою реакцию», – добавила Анна Гриценко.