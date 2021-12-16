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Новости Украины

Украинские власти допустили фатальную ошибку, полагая, что цены на энергоресурсы в преддверии нынешнего отопительного сезона пойдут вниз.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил российский политолог, заместитель генерального директора Института национальной стратегии Александр Костин.

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Он считает, что сейчас украинские власти попали в политический цугцванг.

«Летом они сидели и ждали, когда цена на энергоресурсы пойдет вниз, а она осенью пошла вверх. С одной стороны, это некомпетентность власти, недостаток опыта. С другой стороны, неверная оценка рынка. Сейчас возможность купить у России есть. Вопрос цены. Коммерческая стоимость высокая, и у Российской Федерации нет никаких оснований ее снижать, потому что киевский режим откровенно враждебен», – сказал эксперт «Известиям».

Он считает, что по финансовой причине в данный момент Киеву сложнее воспользоваться и «полусерыми схемами».

«С целью заработка украинской власти и по ее «идеологическим» причинам уголь из России шел туда виртуальным реверсом через Польшу. Они рапортовали, что не покупают российское или донбасское топливо, хотя, по сути, оно было наше, с востока», – обратил внимание Костин.

По его мнению, «и время, и возможности» для закупок украинская власть упустила.

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