Украина просчиталась и проспала возможность запастись углем на зиму

16.12.2021  11:11 (Мск), Москва,
Олег Кравцов.  
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Россия, Украина, Энергетика
Новости Украины

Украинские власти допустили фатальную ошибку, полагая, что цены на энергоресурсы в преддверии нынешнего отопительного сезона пойдут вниз.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил российский политолог, заместитель генерального директора Института национальной стратегии Александр Костин.

Украинские власти допустили фатальную ошибку, полагая, что цены на энергоресурсы в преддверии нынешнего отопительного...

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Он считает, что сейчас украинские власти попали в политический цугцванг.

«Летом они сидели и ждали, когда цена на энергоресурсы пойдет вниз, а она осенью пошла вверх. С одной стороны, это некомпетентность власти, недостаток опыта. С другой стороны, неверная оценка рынка. Сейчас возможность купить у России есть. Вопрос цены. Коммерческая стоимость высокая, и у Российской Федерации нет никаких оснований ее снижать, потому что киевский режим откровенно враждебен», – сказал эксперт «Известиям».

Он считает, что по финансовой причине в данный момент Киеву сложнее воспользоваться и «полусерыми схемами».

«С целью заработка украинской власти и по ее «идеологическим» причинам уголь из России шел туда виртуальным реверсом через Польшу. Они рапортовали, что не покупают российское или донбасское топливо, хотя, по сути, оно было наше, с востока», – обратил внимание Костин.

По его мнению, «и время, и возможности» для закупок украинская власть упустила.

Как сообщал «ПолитНавигатор», на Украине критически не хватает ни угля, ни газа

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