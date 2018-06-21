21.06.2018, Киев, Михаил Рябов

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Украина просит помощь НАТО для противостояния с Россией на Азове

Киев надеется на переговорах с Венгрией разблокировать заседание комиссии Украина-НАТО, чтобы, в частности, получить от альянса помощь для противостояния с Россией на Азовском море, где обострилась обстановка после захвата украинцами сейнера «Норд».

Об этом пишет российская «Независимая газета», рассказывая о видах украинского руководства на саммит Североатлантического альянса, который должен состояться в июле.

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«На 22 июня в Закарпатской области Украины запланированы переговоры о языковой норме закона об образовании… Накануне переговоров украинские чиновники провели ряд встреч с представителями венгерского нацменьшинства. В Киеве ожидают, что конфликтная ситуация будет исчерпана до конца текущей недели.

В таком случае будет открыт путь к участию украинской делегации во главе с президентом Порошенко в переговорах в рамках саммита НАТО. Политологи отмечают, что для Украины это – возможность договориться о военной помощи со стороны стран – членов НАТО (особенно учитывая новые угрозы в Азовском море)», – говорится в публикации.

Сегодня же Верховная Рада планирует принять закон «О национальной безопасности», который переводит все силовые структуры Украины на стандарты альянса. Депутаты торопятся проголосовать к саммиту НАТО.