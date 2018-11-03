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03.11.2018, Киев, Владимир Гладков
 
Россия, Украина, Экономика
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Украина – проверка на прочность Евразийского союза. Слабое звено – Лукашенко

На Украине не учли, что в случае введения санкций одной страной Евразийского таможенного союза другие государства-участники объединения обязаны выступить единым фронтом вместе с Россией, поэтому Украине нужно срочно играть на опережение и договариваться Белоруссией и Казахстаном.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил беглый экс-депутат Госдумы Илья Пономарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Было сказано, что некоторые компании непонятно зачем в этом списке (санкционном – ред.) На самом деле, это очень важная закладка, которая есть в этих санкциях – это принудить другие страны Евразийского таможенного союза выступить единым фронтом против Украины.

Согласно правилам Таможенного союза, если одна страна вводит экономические санкции, то другая страна союза должна к ним присоединяться. Ряд стран Таможенного союза, в отличие от России, имеют экономические контакты с теми компаниями, которые в списке есть», – заявил беглый политик.

При этом, по его словам, в данной ситуации есть как минусы, так и плюсы.

«С одной стороны, это опасность, которая может создать прецедент «тихой сапой». С другой стороны, это возможность. Потому что, если дипломатическими способами с этими странами (прежде всего, это касается Белоруссии, в меньшей степени – Казахстана) провести работу, чтобы они эти санкции не поддержали, то это наоборот будет означать очень сильный удар по всей этой евразийской конструкции, которую выстраивает Путин», – добавил Пономарёв.

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