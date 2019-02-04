Украина пытается подставиться под российский удар

04.02.2019, Киев, Игорь Петров

Возвращение полка Нацгвардии Украины “Азов” на передовые позиции в Донбассе, о чем сообщили в подразделении, укладывается в линию на обострение ситуации в регионе.

Об этом ПолитНавигатору” заявил экс-глава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Георгий Крючков.

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“Возращение «Азова» на передовую укладывается в общую линию на обострение ситуации на Донбассе. Очевидно, что можно ожидать попыток спровоцировать Россию на активные ответные меры и обвинить ее. Мы видим, что Запад уже не реагирует так, как хочется киевскому руководству, поэтому оно идет на такие шаги. Сложно сказать, будет ли серьезное обострение обстановки, но провокации разного рода вполне возможны”, – полагает Крючков.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, украинский танк с надписью «На Москву» разбился о столб «Нет войне» под Мариуполем. (см. заглавное фото).