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Новости Украины

Вывод из строя Антоновского моста в Херсоне нужен Украине для того, чтобы посеять смуту и панические настроения среди местного населения, заставив его отказаться от поддержки России.

Об этом в эфире телеканала «Звезда» заявил вернувшийся с херсонского направления участник СВО Дмитрий Джиникашвили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Джиникашвили, Антоновский мост обеспечивал поставки в Херсон товаров первой необходимости, а его разрушение может привести к хаосу в городе.

«Не только плацдарм – они готовят почву среди настроений местного населения. Потому что если мост через дамбу Новокаховской ГЭС – это, в основном, снабжение войск, то Антоновский мост – это также снабжение населения города Херсона. Медикаменты, еда, топливо для гражданского населения, для специализированного транспорта, для машин «скорой помощи», дизель для энергоподстанций. То есть это основная артерия города, обеспечения всем необходимым. В случае уничтожения будут существенные затруднения на первых этапах – я уверен, что все сценарии предусмотрены и будут в кратчайшие сроки возведены. И уже, насколько я видел по киевским новостям, что мы строим понтонную переправу для обеспечения подвоза всего необходимого для населения. Они пытаются спровоцировать. Уничтожение моста приведет к хаосу в городе, к увеличению количества недовольного населения из числа лиц, которые сейчас нейтральны, не определились с выбором, в чью строну они – они за нас или считают себя за Украину. То есть это больше игра за сердца и умы большого областного центра, который они хотят вернуть назад», – заявил Джиникашвили.