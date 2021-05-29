Украина пытается сделать Россию соучастницей уничтожения лайнера над Тегераном

29.05.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украинская власть пытается привлечь Россию к вине за крушение пассажирского самолета авиакомпании МАУ в небе над Тегераном 8-го января прошлого года. Так, по словам секретаря Совбеза Украины Алексея Данилова, самолет якобы был сбит российской ракетой, а украинским специалистам, прибывшим на место трагедии, мешали работать российские спецслужбы.

Об этом Данилов заявил в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Вы помните все 8-го января 2020-го года, когда российская ракета «Тор-М1» сбила украинский самолет в небе над Тегераном. Мы в тот же день отправили нашу экспедицию, задействовали все наши службы, которые отработали на отлично, и мы первые в мире заявили, когда президент США делал заявление, что это техническая поломка самолета привела (к катастрофе), когда руководство Канады говорило, когда весь Евросоюз говорил, что это что-то произошло с украинским самолетом, мы были уверены, что это была российская ракета «Тор-М1», и мы на следующий день сделали соответствующее заявление.

Я могу сказать, что мы были уверенны именно потому, что российские спецслужбы, российские специалисты, российская разведка не давала нам возможности там работать, где мы работали у них под носом, а именно в Тегеране.

Наши люди там поднялись, сделали большое дело, и они даже не ожидали, что будет такой результат. Я могу сегодня сказать, что мы склоняемся к мысли – тому решению, которое принял канадский суд, что это был террористический акт по отношению к украинскому самолету. Мы сегодня все больше склоняемся к такой мысли и сразу эту мысль подтвердили», – заявил Данилов.