Украина пытается выбить из Германии ПВО, пугая «самой страшной зимой в истории»
Украина готова закрыть глаза на отказ Германии предоставить Киеву ракеты Taurus, если взамен получит системы ПВО.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью немецкой газете Die Welt заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
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«Мы готовимся к самой ужасной зиме в истории. Поэтому мы закроем глаза, если не получим Taurus, но получим системы ПВО», – сказал министр.
По его слова, Украина старается защитить свои электростанции как можно лучше.
«Но русские учатся. Они еще раз проверят нашу выдержку своими ракетами», – опасается Кулеба.
Кроме того, он утверждает, что украинцы сейчас закупают свечи, чтобы пережить отключения света. Эти слова вместе с фразой о предстоящей самой ужасной зиме даже вынесены в заголовок статьи.
Как сообщал «ПолитНавигатор», в ВСУ сообщили, что русские извлекли уроки из прошлых ударов по энергетической инфраструктуре, и в этот раз будут применять другую тактику.
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