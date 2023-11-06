Украина пытается выбить из Германии ПВО, пугая «самой страшной зимой в истории»

Игорь Шкапа.  
06.11.2023 15:18
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Энергетика


Украина готова закрыть глаза на отказ Германии предоставить Киеву ракеты Taurus, если взамен получит системы ПВО.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью немецкой газете Die Welt заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Украина готова закрыть глаза на отказ Германии предоставить Киеву ракеты Taurus, если взамен получит...

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«Мы готовимся к самой ужасной зиме в истории. Поэтому мы закроем глаза, если не получим Taurus, но получим системы ПВО», – сказал министр.

По его слова, Украина старается защитить свои электростанции как можно лучше.

«Но русские учатся. Они еще раз проверят нашу выдержку своими ракетами», – опасается Кулеба.

Кроме того, он утверждает, что украинцы сейчас закупают свечи, чтобы пережить отключения света. Эти слова вместе с фразой о предстоящей самой ужасной зиме даже вынесены в заголовок статьи.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в ВСУ сообщили, что русские извлекли уроки из прошлых ударов по энергетической инфраструктуре, и в этот раз будут применять другую тактику.

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