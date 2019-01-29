Украина раскритиковала ОБСЕ

29.01.2019, Киев

Украинская сторона отвергала предложение спецпредставителя председателя ОБСЕ по Украине Мартина Сайдика касательно урегулирования ситуации в Донбассе.

Об этом на телеканале «Прямой» заявил украинский министр по вопросам «временно оккупированных территорий» Вадим Черныш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во-первых, очень удивительно, когда кто-то один, даже если он работает по контракту с ОБСЕ или в штате ОБСЕ, выдвигает предложение от таких организаций, как ООН и ЕС, одновременно давая совет, что таким организациям требуется предпринять какие-то действия, однако мы не видим ответных заявлений от них.

Очень удивительно, ведь это как индивидуальное предложение может быть рассмотрено или предложение для обсуждения к тем, кто в этом процессе участвует. А что касается рамок, то Украина, и в том числе президент, уже их установили и обсуждали не один раз. Если миссия ОБСЕ и будет в каком-то формате, то она должна находится от линии разграничения до границ Украины и России, которые мы не контролируем.

Хочу вам сказать, что на сегодняшний момент существует резолюция Совета Безопасности ООН, и её никто не отменял. В ней утверждено два дополнения, одно из них называется «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений». Если мы говорим юридическим языком, то для того, чтобы что-то поменять, мы должны изменить эту резолюцию. Я пока не увидел каких-то предложений на этот счет от господина Сайдика, и мне кажется, что дела такого характера по другому нужно решать. Сначала обсуждать с заинтересованными сторонами, а также организациями, которые были озвучены», – отметил чиновник.

Ранее Сайдик предложил в дополнение к миссиям ООН и ОБСЕ создать Европейское агентство по восстановлению Донбасса, а на смену Минским договоренностям, по его словам, должны прийти новые соглашений, которые надлежит утвердить странам «Нормандской четверки».

Также он предложил создать переходную администрацию ООН, которая будет отслеживать исполнение пунктов новвого соглашения и способствовать реинтеграции неподконтрольных районов Донбасса в правовое поле Украины. Кроме того, заявлено о намерении провести выборы в Донбассе под внешним контролем.

Напомним, ранее украинский политолог Михаил Басараб заявил, что если мировое сообщество будет настаивать на выполнении Украиной Минских соглашений, то война может перекинуться на территорию Европы.