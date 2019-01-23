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В Киеве угрожают тотальной войной в ответ на принуждение к миру
Если мировое сообщество будет настаивать на выполнении Украиной Минских соглашений, то война может перекинуться на территорию Европы.
Об этом в интервью киевскому интернет-изданию “Апостроф” заявил украинский политолог Михаил Басараб.
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“Очень часто с помощью официальной позиции Украины, из-за позиции именно президента, которая отражена в Минских договоренностях, публичных заявлениях президента, его инициативах, весь мир говорит о том, что Украине нужен мир. На самом деле, есть одна ключевая проблема: мир можно получить либо после победы, либо после поражения”, – сказал эксперт.
По его словам, Украине нужен такой мир, после которого страна не потеряет, а закрепит свободу.
“Если нам сегодня предлагают мир через выполнение Минских договоренностей, то я считаю, что это будет не мир, а еще большая война, которая, возможно, перекинется с территории Украины на территорию Европы. И это должны понимать все наши западные коллеги. Вынудив Украину к миру без свободы, они получат еще большую войну, но вполне возможно, что с гораздо более негативными последствиями для себя”, – угрожает Басараб.
Как сообщал “ПолитНавигатор”, президент Украины Петр Порошенко объявил акт войны с Россией.
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Метки: Минский процесс, Михаил Басараб
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