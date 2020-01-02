Украина расползается по швам – СМИ

02.01.2020, Киев, Ольга Козаченко

Украина настолько погрязла во внутренних противоречиях, что все попытки сшить страну обречены на провал.

К такому выводу приходит «Комсомольская правда», проанализировавшая два новогодних поздравления, прозвучавших от экс-президента Украины Петра Порошенко и победившего его на выборах Владимира Зеленского.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Ценность новогодних выступлений Зеленского и Порошенко в том, что они показали наличие двух Украин на территории нынешнего государства. Первой – бездумной, решительной, жесткой, бесчеловечной. И появление второй, которая «по локоть в соплях» пытается собрать в единое целое разрозненные куски, задается вопросами, но даже если найдет правильные ответы, сделать все равно ничего не сможет. Это как отличник по ботанике и литературе против гопников в подворотне», – пишет газета.

При этом в публикации отмечается, что на самом деле же есть и третья Украина (тот же Донбасс), не желающая иметь ничего общего ни с первой, ни со второй, и не считающая для себя из-за этого возможной называться Украиной.

«Есть и четвертая, и пятая, и шестая. Которые реально не хотят жить друг с другом. Считающие других второсортными, а вот себя исключительными. И свято верящими, что это именно они должны учить соседей, как жить правильно, и, естественно, руководить ими», – добавляет издание.

Также в статье говорится, Зеленский глубоко неправ, когда в своем поздравлении говорит, что неважно, как называется улица, лишь бы она была освещена, или неважно, у памятника кому встречаются юные влюбленные.

«Жуков и Бандера несовместимы. Попытки Зеленского стать президентом не для 73%, а для всех 100% украинцев обречены на провал. Он хочет быть интеллигентом. Но, кроме соглашателя, не получается ничего. Дальнейший и еще более глубокий раскол Незалежной, похоже, неостановим. Сшивали наживую, по швам и разлезется», – резюмирует газета.