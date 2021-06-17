Украина растеряна и не знает, как реагировать на встречу Путина и Байдена

17.06.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Встреча президентов США и России показала, что вопрос Украины мало их интересует и что их позиции по нему не изменились.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Александр Булавин.

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«Тема Украины на встрече была затронута лишь мельком. Как можно понять, позиции сторон по вопросу Украины не изменились. Путин сказал, что Байден поддержал идею выполнения Минских соглашений, Байден в своём выступлении сказал, что США поддерживают территориальную целостность Украины. С моей точки зрения, противоречия в позициях США и России до конца не сняты. Нужно ещё время для того, чтобы вопрос Украины обсудить уже детально на уровне советников президентов», – считает эксперт.

«С моей точки зрения, позиция США и России по Украине может измениться только в случае, если вступят в силу какие-то другие факторы, причем понятно, что о «размене» речи не идёт. Реакция Украины на эту встречу пока невнятна. Есть информация, что Ермак пытался связаться с [с советником президента США по нацбезопасности] Салливаном, но тот не взял трубку. Похожа, Украина не знает, что делать в данной ситуации. В своем недавнем интервью Зеленский заявил, что Украина построит сильную армию даже без помощи Запада. Очевидно, что это нервное заявление», – сказал Булавин.