Украина развернула дипломатическое наступление перед началом войны

05.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Ситуация в Донбассе стремительно ухудшается – регион оказался на грани возобновления большой войны.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант».

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«Никогда еще с момента подписания мирных соглашений в июле прошлого года ситуация в Донбассе не была столь взрывоопасной. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в своем докладе от 3 апреля указала, что количество нарушений режима прекращения огня в самопровозглашенной ЛНР возросло в десять раз. Резко обострилась ситуация и на границе с непризнанной ЛНР», – пишет газета..

«О подготовке Украины к наступательной операции против непризнанных республик пока ничто не говорит, но Киев уже развернул дипломатическое наступление. Его цель — убедить Запад, что инициатором эскалации в Донбассе стала Москва, и таким образом, если война на востоке Украины все же начнется, всю полноту ответственности за нее должна будет понести Россия», – отмечается в статье.

Также указывается, что Запад оказывает моральную поддержку киевскому режиму.

«Звучащие в западных столицах заявления отличаются по тональности, однако их общий тон свидетельствует о том, что факты эскалации с украинской стороны остаются незамеченными на Западе, а симпатии США и их партнеров находятся на стороне Киева», – резюмирует издание.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в минувшие выходные сброшенная украинскими карателями бомба убила ребенка в Донецке.