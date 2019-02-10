10.02.2019, Донецк, Александр Гусар

Украинская сторона, в очередной раз грубо нарушая Минские соглашения, отрабатывает развёртывание и применение реактивных систем залпового огня «Смерч», а также подтягивает к линии боевого соприкосновения самоходные артиллерийские установки «Пион».

Об этом сегодня во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По имеющейся информации, 3 февраля на полигоне недалеко от населённого пункта Урзуф проведены занятия по специальной подготовке, в ходе которых отрабатывались практические действия по выходу на огневые позиции и подготовке к бою 300-мм реактивных систем залпового огня «Смерч» из состава 15-го реактивного полка украинских вооруженных формирований», – сообщил Безсонов.

Он также отметил, что удаление полигона, на котором проводились эти занятия, составляет 49 километров от линии соприкосновения, что является прямым нарушений Минских соглашений.

Помимо этого, разведка ДНР фиксирует не только внутренние перемещения и стягивание к линии соприкосновения тяжелого вооружения, но и прибытие в зону боевых действий из глубины Украины дополнительных тяжелых систем вооружения.

«В районе Новопавловка Красноармейского района, в 40 километрах от линии соприкосновения, отмечено 9 единиц 203-мм самоходных пушек 2С7 «Пион» из состава 43-й артиллерийской бригады», – добавил представитель оборонного ведомства ДНР.

Напомним, ранее в Народной милиции ЛНР сообщали, что украинское командование разместило в зоне «ООС» радиолокационные станции корректировки артиллерийского огня американского производства.