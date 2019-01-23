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Украина разместила в Донбассе американские РЛС
Украинское командование разместило в зоне «ООС» радиолокационные станции корректировки артиллерийского огня американского производства.
Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«По данным разведки ЛНР, в районах населенных пунктов Луганское, Троицкое и Крымское выявлены новые оборудованные позиции с установленными на них переносными станциями РЛС AN/TPQ-48 производства США, предназначенные для корректировки артиллерийского огня», – сообщил Андрей Марочко.
Напомним, ранее в Народной милиции ЛНР сообщили, что командование ВСУ перебросило в зону проведения «ООС» две батареи противотанковых пушек МТ-12 «Рапира» и станцию радиоэлектронной разведки иностранного производства.
Метки: конфликт в Донбассе, РЛС
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