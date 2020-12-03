Украина развязывает гражданскую войну – депутаты Европарламента

03.12.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина на Закарпатье своими обысками и притеснениями венгров создает ситуацию гражданской войны.

Об этом говорится в совместном заявлении депутатов Европарламента от политических сил «Фидес» и Христианско-демократической народной партии, которые составляют правящую коалицию в Венгрии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Депутаты Европарламента считают, что обыски в венгерской общине и у местных политиков на Закарпатье направлены на запугивание венгерского населения, это уже стало частью процесса, когда украинская власть годами попирает права венгерского меньшинства.

«Украинская власть создала на Закарпатье ситуацию гражданской войны. Мы считаем это позорным и глубоко осуждаем применение вооруженной силы украинской властью против лидеров и организаций венгерской общины на Закарпатье…

В стране, ассоциированной с Евросоюзом, которая неоднократно заявляла о своем намерении интегрироваться в ЕС и НАТО, такие случаи недопустимы, поэтому мы выступаем с инициативой в Европарламенте, чтобы включить это беспрецедентное нарушение в повестку дня декабрьского пленарного заседания», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что будет жаловаться в НАТО из-за обысков, которые СБУ устроила на Закарпатье у лидера венгерской общины Василия Брензовича, а также в ряде организаций, связанных с общиной.