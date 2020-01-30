Украина решила испортить отношения со все миром

30.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Нацистские похороны командира эсэсовцев в Ивано-Франковске во время 75 годовщины Холокоста не только испортят отношения Киева с большинством стран, но и значительно усложнят налаживание диалога между Россией и Украиной.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил экс-вице-премьер Украины Евгений Червоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Похороны, на которых присутствует мэр Ивано-Франковска Марцинкив, заммэра. Они говорят, что почётный гражданин, эсэсовец из Галичины, будет улица, и так далее, но это ещё не то. Похороны, вместо украинского почётного караула, из украинских военных, если это почётный гражданин Ивано-Франковска, осуществляют люди в эсэсовской форме.

Люди, в XXI веке весь мир говорит: «Холокост не должен повториться, это за человеческим сознанием». И в это время в эсэсовской форме, с флагами «СС Нюрнберг не простил», продолжается это», – возмутился Червоненко.

По его мнению, таким образом Киев не только портит свои отношения со многими государствами, которые осуждают Холокост, но и делает невозможным налаживание отношений с Россией.

«Хочу дать справку. Если бы в Германии, которая была автором СС и нацизма, и войны против Советского Союза, они бы вот так вышли хоронить, 20 лет тюрьмы. В стране-агрессоре, которая признала, извинилась и заплатила десятки миллиардов компенсации еврейству, Израилю отдельно. И Германия до сих пор предоставляет евреям из бывшего СССР огромные льготы, даёт поселение, и так далее.

Скажите, вы думаете, СБУ или полиция возбудили уголовное дело? А вы понимаете, что это видим не только мы? Это видят Штаты, где самый мощный еврейский конгресс. Это видит Россия. Мы умудряемся на еврейской теме, вместо наметившегося потепления поссориться с Россией», – резюмировал бывший вице-премьер.