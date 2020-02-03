Украина с друзьями вызывают тошноту у всего дипкорпуса ПАСЕ

03.02.2020, Москва, Владимир Гладков

Согласно наблюдениям представителей России в Парламентской ассамблее Совета Европы, большинство представленных там европейских стран устали от антироссийской истерии украинских, прибалтийских и грузинских коллег.

Об этом в ходе пресс-конференции, посвященной участию российской делегации в зимней сессии ПАСЕ, рассказали ее руководители, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Стиль, избранный украинцами, прибалтами, поляками, британцами в отношении России в ПАСЕ – стиль крайне негативных, враждебных и предвзятых обвинений, в этом году на площадке парламентской ассамблеи был продолжен», – отметил вице-спикер Ассамблеи Петр Толстой.

«Это в целом относится к настрою парламентариев, которые в отсутствии российской делегации в течение многих лет получали искаженную информацию о России и пропитались дезинформацией в отношении того, что там реально происходит на Юго-Востоке Украины, в Крыму и в самой России», – добавил Толстой.

В свою очередь, первый зампред Комитета Совета Федерации России по международным делам, член российской делегации Сергей Кисляк добавил, что представители Украины, балтийских стран и Грузии не участвовали в каких-либо знаковых обсуждениях сессии, кроме тех, которые тем или иным образом осуждали Россию.

«Я во всяком случае не заметил подобных выступлений, – подчеркнул Кисляк. – Большинство стран, что заинтересованы в выстраивании нормальных взаимоотношений внутри Европы, устали от политической ангажированности тех делегаций, что ведут антироссийские компании…

Активисты Прибалтики, Украины, Грузии, которые были наиболее активны, выступая против России, имели в своей повестке дня только один вопрос: борьба с Россией».

Ранее Петр Толстой в ответ на хамское и вызывающее поведение членов украинской делегации в ПАСЕ, предложил предусмотреть в уставе и регламенте Ассамблеи наказания за подобные выходки.