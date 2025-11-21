«Украина с Европой рискнули – и проиграли» – швейцарский полковник

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Зеленский сам определил свою судьбу, когда в 2022 году решил сделать ставку на поражение России.

Об этом в эфире видеоблога Deep Dive заявил полковник швейцарской разведки в отставке, аналитик Жак Бо, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В марте 2022 года ходили слухи, что русские собирают микросхемы для своих ракет из стиральных машин, и что Россия вот-вот рухнет. И поэтому, кстати, Зеленский отозвал свое мирное предложение, потому что это (отказ) была «перспектива поражения России». Проблема в том, что он рискнул и проиграл, потому что Россия побеждает. И это проблема, потому что европейцы тоже виноваты в этом, потому что они заставили Зеленского отозвать свое предложение и вступить в бой», – сказал Бод.