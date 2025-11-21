«Украина с Европой рискнули – и проиграли» – швейцарский полковник
Зеленский сам определил свою судьбу, когда в 2022 году решил сделать ставку на поражение России.
Об этом в эфире видеоблога Deep Dive заявил полковник швейцарской разведки в отставке, аналитик Жак Бо, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«В марте 2022 года ходили слухи, что русские собирают микросхемы для своих ракет из стиральных машин, и что Россия вот-вот рухнет. И поэтому, кстати, Зеленский отозвал свое мирное предложение, потому что это (отказ) была «перспектива поражения России».
Проблема в том, что он рискнул и проиграл, потому что Россия побеждает. И это проблема, потому что европейцы тоже виноваты в этом, потому что они заставили Зеленского отозвать свое предложение и вступить в бой», – сказал Бод.
«Проблема в том, что в то время в Европе все были уверены, что Россия вот-вот рухнет, и они пошли на риск. Но не было абсолютно никаких признаков того, что Россия вот-вот рухнет.
Так что это была полная дезинформация, которая легла в основу этого нарратива, который в конечном итоге определил или сбил с пути политику Европы», – добавил полковник.
