Украина сама подвела себя к распаду – Водолацкий

23.08.2021 20:20 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Антироссийский курс Украины, заведший её в социальную, экономическую и политическую пропасть, начался ещё в девяностых и окончится полным развалом государства.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил депутат Госдумы, первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина сегодня одна из стран, которая решила жестко разорвать все отношения с Россией. Этому способствовало то, что, начиная с конца девяностых, на территории Украины как грибы росли детские «патриотические лагеря», которые формировались за счёт фонда Сороса и других неправительственных западных организаций. Эта молодёжь формировалась для новой Украины. Это та молодёжь, которая сегодня выходит на Майдан, которая сегодня является очень активными участниками нацбатальонов, убивает мирное население на Юго-Востоке», – сказал он.

Виктор Водолацкий подчеркнул, что сегодня на Украине переписывается история, уничтожаются памятники, запрещается советская символика.

«Но получилось так, что Украина, разрывая отношения с Россией и многими странами СНГ, попала под внешнее управление. Всё началось ещё с Кучмы. Затем Ющенко, Янукович. То «пророссийское» правительство при Януковиче – взять хотя бы министра образования Табачника. Как раз при нём и началось формирование новых учебников по истории, новых учебников об украинизации. Это следы работы западных спецслужб», – добавил депутат.

Он признал, что в своё время Россия упустила этот момент и не начала вовремя работать с Украиной в правильном направлении.

«Мы, находясь рядом, считали это всё детскими играми. Мы считали, что Украина – это братский народ, и никуда он от нас не денется. Поэтому не уделяли должного внимания работе с украинским обществом, с элитами. И получилось то, что мы сегодня наблюдаем», – сказал Водолацкий.

Депутат добавил, что сегодня на Украине стали править боевики-националисты, попирающие все нормы и правила – однако в конечном итоге это приведёт лишь к распаду государства.

«Там закрывается всё русское – русские школы, русский язык. Зеленский заявляет, чтобы русские уходили с Донбасса, а потом идёт на Запад и выпрашивает летальное оружие для уничтожения мирного населения. Поэтому Украина повторит то, что сегодня происходит в Афганистане. Зеленский, конечно, не будет цепляться за шасси улетающих самолётов – у него всё хорошо. А вот украинский народ ждёт распад на две-три части», – резюмировал депутат.