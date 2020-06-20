20.06.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
МВФ, Украина, Финансы, Экономика
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Украина скатывается на позиции самых отсталых стран


В настоящее время доля накопления основного капитала в ВВП Украины находится на критически низком уровне

Об этом в статье, опубликованной киевским интернет-изданием «Зеркало недели», пишет академик НАН Украины, глава Совета Нацбанка Украины Богдан Данилишин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Отсутствие устойчивых источников для инвестирования привело к дальнейшей стагнации инвестиционной деятельности в экономике Украины. В последние годы доля накопления основного капитала (ВНОК) в ВВП составляет 15–18% ВВП, что характерно для самых отсталых стран мира. В рекордные 2004–2008 годы доля ВНОК находилась на уровне 22–27% ВВП», – отмечается в публикации.

Также экономист обратил внимание на пугающие цифры, которые фигурируют в подписанном Украиной новом меморандуме с МВФ,

«Судя по Меморандуму, по сути ключевых цифр видим следующее: падение кредитов в экономику – на 30% за два года, падение нормы накопления до уровня ниже 10% ВВП (такого уровня не было со времен Второй мировой войны), падение валютных резервов до 19 млрд долл. в этом году», – пишет Данилишин.

«Падение валового накопления ниже 10% ВВП никогда не наблюдалось в исторической ретроспективе Украины. Это будет абсолютным историческим минимумом за время независимости Украины (и даже со времен Второй мировой войны). В истории стран мира с 1990 года есть немного примеров, когда уровень накопления падал ниже 10% ВВП и наблюдался в течение двух и более лет», – подчеркивает автор.

Как сообщал «ПолитНавигатор», киевские экономисты признали, что Украине не светит восстановление до уровня 2013 года.

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