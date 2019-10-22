Украина сливает Китаю свою единственную мечту – СМИ

22.10.2019, Киев, Ольга Козаченко

Украинское конструкторское бюро «Прогресс» может передать Китаю ключевые технологические наработки по самому большому в мире транспортному самолету Ан-225 «Мрия».

Об этом, ссылаясь на китайское издание Sohu, пишет «РИА Новости», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В статье указывается, что если Пекин получит в свое распоряжение ключевые технологические наработки по данной модели, это выведет его возможности мобильного развертывания и потенциал стратегических перевозок на мировой уровень, а также сэкономит китайским авиастроительным предприятиям огромное количество времени, людских и финансовых ресурсов на исследование и разработку транспортных самолетов.

В 2016 году китайский телеканал CCTV сообщил, что украинское государственное предприятие «Антонов» и China Airspace договорились о передаче Китаю права собственности на Ан-225. Позднее компания «Антонов» опровергла эту информацию.

Ан-225 «Мрия» (в переводе с украинского – мечта), разработанный и сконструированный ОКБ им. О.К. Антонова во времена СССР, на момент своего появления был самым большим транспортным самолетом в мире. Его максимальная взлетная масса достигает 640 тонн, длина составляет 84 метра, размах крыла — 88,4 метра, максимальная грузоподъемность — 250 тонн. В мире существует только один летный экземпляр Ан-225.

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